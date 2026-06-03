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Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 42 milyon lira para transferi tespit edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve bu oyunları oynamaya teşvik eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi .

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin banka hesaplarında 42 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Abidin Yel
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