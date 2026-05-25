Haberler

Çinli elektrikli araç üreticileri Avrupa'da rekor pazar payına ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli elektrikli araç üreticileri, AB'nin yüksek gümrük vergilerine rağmen Nisan ayında Avrupa'da yüzde 15 pazar payına ulaşarak rekor kırdı. BYD ve Chery'nin satışları ikiye katlandı.

Çinli elektrikli araç üreticileri, AB'nin yüzde 45'e varan gümrük vergilerine rağmen Avrupa'da Nisan ayında yüzde 15 pazar payına ulaşarak rekor kırdı. BYD ve Chery'nin tam elektrikli satışları yıllık bazda ikiye katlanarak 38 bin 281 adede yükseldi. Çinli markalar, plug-in hibrit satışlarının da yüzde 29'unu gerçekleştirdi. Türkiye'de ise payları yüzde 5,8'e geriledi. Anketler, Avrupalı tüketicilerin Çin malı araçlara ilgisinin arttığını gösteriyor. Çinli üreticiler, yerel üretim girişimleriyle AB vergi duvarını aşmayı hedefliyor; BYD ve Chery yeni fabrika kurarken, Dongfeng Stellantis ile iş birliği yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Suudi Arabistan'da Hac öncesi savaş hazırlığı gibi tatbikat

Körfez ülkesinde savaş hazırlığı gibi tatbikat! Sebebi İran değil
Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti

O şehrimizde tedirgin eden görüntüler
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

Kurban pazarının gözdesiydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Oulai Trabzonspor'a servet kazandıracak

Takımına servet kazandıracak