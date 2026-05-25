Çinli elektrikli araç üreticileri Avrupa'da rekor pazar payına ulaştı

Çinli elektrikli araç üreticileri, AB'nin yüzde 45'e varan gümrük vergilerine rağmen Avrupa'da Nisan ayında yüzde 15 pazar payına ulaşarak rekor kırdı. BYD ve Chery'nin tam elektrikli satışları yıllık bazda ikiye katlanarak 38 bin 281 adede yükseldi. Çinli markalar, plug-in hibrit satışlarının da yüzde 29'unu gerçekleştirdi. Türkiye'de ise payları yüzde 5,8'e geriledi. Anketler, Avrupalı tüketicilerin Çin malı araçlara ilgisinin arttığını gösteriyor. Çinli üreticiler, yerel üretim girişimleriyle AB vergi duvarını aşmayı hedefliyor; BYD ve Chery yeni fabrika kurarken, Dongfeng Stellantis ile iş birliği yapıyor.

