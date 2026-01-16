Albüm: Çin, Denizden Fırlattığı Ceres-1 Y7 Roketiyle Uzaya Yeni Bir Uydu Grubu Gönderdi

Haberler

Çin, Shandong eyaleti açıklarından CERES-1 Y7 roketini fırlatarak yeni bir uydu grubunu yörüngeye gönderdi. Roket, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından fırlatıldı.

RİZHAO, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaleti açıklarında, CERES-1 Y7 roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu grubu gönderdi.

Tianqi uydu grubuna ait uyduları taşıyan ticari roket, Beijing saatiyle 04.10'da fırlatıldı. Denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
