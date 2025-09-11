Haberler

Çin, Yeni İlaç Geliştirmede Dünyada İkinci Sırada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, yerli ilaçların küresel toplamın beşte birinden fazlasına ulaşarak yeni ilaç geliştirme alanında dünyada ikinci sıraya yükseldi. Son yıllarda geliştirdiği yenilikçi ilaçlardan bazıları onay alarak pazara sunuldu.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin, araştırma aşamasındaki yerli ilaçların küresel toplamın beşte birinden fazlasına ulaşmasıyla yeni ilaç geliştirme alanında dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Guo Yanhong perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in son yıllarda geliştirdiği yenilikçi ilaçlardan bazılarının pazara sunulmak üzere onaylandığını söyledi. Bunlar arasında bazı kanser ilaçlarının da bulunduğu belirten Guo, bu ilaçların, ülkenin yurtiçinde geliştirilen ilaç portföyündeki boşlukları doldurduğunu söyledi.

Guo, yeni ilaçlardan Zanubrutinib'in birçok ülkede kullanım onayı aldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.