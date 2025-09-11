Çin, Yeni İlaç Geliştirmede Dünyada İkinci Sırada

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin, araştırma aşamasındaki yerli ilaçların küresel toplamın beşte birinden fazlasına ulaşmasıyla yeni ilaç geliştirme alanında dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Guo Yanhong perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in son yıllarda geliştirdiği yenilikçi ilaçlardan bazılarının pazara sunulmak üzere onaylandığını söyledi. Bunlar arasında bazı kanser ilaçlarının da bulunduğu belirten Guo, bu ilaçların, ülkenin yurtiçinde geliştirilen ilaç portföyündeki boşlukları doldurduğunu söyledi.

Guo, yeni ilaçlardan Zanubrutinib'in birçok ülkede kullanım onayı aldığını da sözlerine ekledi.