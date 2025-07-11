Çin ve Vietnam İşbirliği Vurgusu

Çin ve Vietnam İşbirliği Vurgusu
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuala Lumpur'da Vietnam ile ortak geleceğe yönelik işbirliğini güçlendirme isteklerini dile getirdi. Ticaret sorunlarının diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

KUALA LUMPUR, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ortak geleceğe sahip bir Çin- Vietnam topluluğu inşasında sürekli ilerleme sağlamak için Vietnam ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile bir araya geldi.

Wang, Çin'in ekonomik zorlamaya ve gümrük tarifeleri yoluyla baskı kurulmasına daima karşı çıktığını, ticaret ve tarife sorunlarının eşit temelde diyalog yoluyla çözülmesini savunduğunu ve çok taraflı ticaret kurallarını ve sistemlerini korumak ve dayanışma ve kendi kendine yeterlilik yoluyla ülkelerin meşru çıkarlarını ortaklaşa korumak için Vietnam ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bui ise Vietnam'ın demiryolu, finans, bilim ve teknoloji ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Bui, Vietnam ve diğer ASEAN ülkelerinin ASEAN-Çin kapsamlı stratejik ortaklığında daha fazla ilerleme sağlamak ve Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları istişarelerinin erken sonuçlandırılmasını ilerletmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Bui, öte yandan Vietnam'ın Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye, çok taraflılığı ve uluslararası ticaret kurallarını korumaya ve bölgesel ve küresel kalkınma ve refahı ortaklaşa teşvik etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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