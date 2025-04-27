Çin ve Kırgızistan Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

ALMATI, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Kırgızistan, serbest ticareti desteklemek, uluslararası kuralları gözetmek ve kendi meşru haklarını ve bölgesel çıkarları korumak üzere anlaşmaya vardı.

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cumartesi günü Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmede dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı yakın komşular olan Çin ve Kırgızistan'ın her zaman birbirine güven ve samimiyetle davrandığını ve güvenilir ve güven telkin eden kardeş ve ortaklar olduğunu söyledi.

Kırgızistan'ın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediklerini ve dış güçlerin herhangi bir bahaneyle Kırgızistan'ın içişlerine karışmasına güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirten Wang, Kırgızistan'ın da Çin'in kendi temel çıkarlarına ilişkin konulardaki meşru pozisyonuna verdiği desteği sürdüreceğinden emin olduğunu ifade etti.

Kulubayev ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un şubat ayındaki başarılı Çin ziyaretinin, Kırgızistan-Çin ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığını belirterek Kırgızistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği güçlü destek için Çin'e teşekkür etti.

Kulubayev, iki cumhurbaşkanının kılavuzluğunda yol almak, iyi komşular olarak aralarındaki dostluğu derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip bir Kırgızistan-Çin topluluğu inşa etmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Toplantı sırasında kilit öneme sahip Kuşak ve Yol işbirliği projelerini gözden geçiren taraflar, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun inşasını sağlam şekilde ilerletme, daha başka ortak ilgi alanları keşfetme, ikili ilişkilerin içeriğini zenginleştirme ve halklar arası etkileşimleri kolaylaştırma konusunda anlaşmaya vardı.

Çin'in Kırgızistan'ın en büyük ticaret ve ekonomik ortağı haline geldiğini kaydeden Kulubayev, Çinli işletmelerin Kırgızistan'da yatırımda bulunup faaliyetler göstermelerinden memnuniyet duyacaklarını ve elverişli bir iş ortamı sağlama konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Gümrük vergileri konusunda ise çok taraflılığın desteklenmesinin, en büyük ortak zemin olduğu konusunda görüş birliğine varan taraflar, koordinasyonun güçlendirilmesi ve zorluklarla ortaklaşa mücadele etmenin önemini vurguladı.

Taraflar, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesini de ele aldı. Kırgızistan, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığına ve bu yıl Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenecek zirveye desteğini açıkladı.