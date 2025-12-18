Çin: AB ile Elektrikli Araçlara Yönelik Soruşturma Konusunda İstişarelere Başladık

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara yönelik soruşturma konusunda istişarelere başladığını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında konuya ilişkin ilke ve tutumlarının değişmediğine dikkat çeken He, tüm sektörü kapsayacak bir çözümü ilerletmek üzere AB ile farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun bir şekilde ele almaya istekli olduklarını ifade etti.

He, AB'nin de Çin ile aynı yönde çaba göstermesi, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli mutabakatı etkin şekilde uygulamaya koyması ve gerçek anlamda samimiyet sergilemesini temenni ettiklerini belirtti.