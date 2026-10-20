Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 5 Çinli şirkete yaptırımına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticari sırları çalma iddiasıyla 5 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşı çıktı. Bakanlık, yaptırımların şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını zedelediğini belirterek ABD'ye eylemlerini düzeltme çağrısı yaptı.

Çin, ABD'de ticari sırları çalmaktan hüküm giyen bir Çin vatandaşıyla bağlantılı Çinli şirketlere yaptırım uygulanmasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin "ticari sırları çalma" iddiasıyla Çinli şirketleri töhmet altında bırakmasının ve onlara yaptırım uygulamasının şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını zedelediği, Çin'in buna karşı çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Çinli yapay zeka şirketlerinin hızlı gelişiminin temel araştırma ve inovasyona uzun dönemli ve yoğun yatırımın sonucu olduğu, bu şirketlerin bağımsız teknolojik inovasyon ile açık işbirliğini bir araya getirdiği "ticari sırları çalmakla" ilgisinin bulunmadığı savunuldu.

ABD'ye Çin şirketlerinin bu alandaki kayda değer ilerlemesini objektif bir anlayışla ele alma, karalama ve bastırma kampanyalarına son verme çağrısı yapılan açıklamada, "ABD, bu yanlış eylemlerini derhal düzeltmelidir, aksi takdirde Çin yanıt için gerekli tedbirleri alarak, işletmelerinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaktır." ifadesine yer verildi.

Google'da çalışan Çinli mühendis, yapay zeka altyapısına ilişkin kritik bilgileri çalmakla suçlanmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin ticari sırlarını çaldıkları şüphesiyle 5 Çinli şirkete Amerikan Fikri Mülkiyetini Koruma Yasası (PAIPA) uyarınca yaptırım getirmişti.

Söz konusu şirketlerin, ABD'de ticari sırları çalmakla suçlandığı davada ocak ayında hüküm giyen eski Google yazılım mühendisi Ding Linvey ile bağlantılı olması dikkati çekmişti.

Ding'in 2023 yılında Google'da çalışırken ilgililere haber vermeden Çin'de kurduğu Shanghai Zhisuan Technology şirketi, ona destek sağlayan yatırım sermayedarı MiraclePlus firması ile onunla bağlantılı 3 fon yaptırım kapsamına alınmıştı.

Çinli mühendis, Google'ın yapay zeka süper bilgisayar altyapısı ve bileşenlerinin çalışma esaslarına dair kritik bilgileri çalmak ve bunları Çin'deki şirketlere aktarmaya teşebbüs etmekle suçlanmıştı.

Kaynak: AA
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Hepsi Süper Lig'den! İşte Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimler

Kimler var kimler! Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu
Ameliyata giren doktorlar bu manzarayla karşılaştı! Dünyada 4. vaka

Ameliyata giren doktorlar bu manzarayla karşılaştı! Dünyada 4. vaka
Gökyüzüne çıktı, borsada çakıldı! Tesla'ya ağır darbe

Uçan otomobili görücüye çıkardı, aldığı haberle resmen yere çakıldı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı