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Çin: Sınır Ötesi Yatırım ve Finansmanı Daha da Kolaylaştıracağız

Çin: Sınır Ötesi Yatırım ve Finansmanı Daha da Kolaylaştıracağız
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Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhu Hexin, sınır ötesi yatırım ve finansmanı kolaylaştırmak için yeni adımlar atılacağını duyurdu.

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Devlet Kambiyo İdaresi Başkanı Zhu Hexin, sermaye hesaplarıyla ilgili dışa açılımı sürekli olarak ilerletmek ve sınır ötesi yatırım ve finansmanı kolaylaştırmak üzere daha somut adımlar atacaklarını söyledi.

Zhu çarşamba günü Shanghai'da düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nda yaptığı açılış konuşmasında, Çin'in sermaye hesaplarının dışa açılımına yönelik politikalarının son yıllarda istikrarlı şekilde geliştirildiğini belirterek, bu politikaların sınır ötesi sermaye hareketlerinin çift yönlü büyümesini ve yapısal optimizasyonunu etkin şekilde desteklediğini kaydetti.

Sınır ötesi yatırım ve finansmanı daha da kolaylaştırmak amacıyla geçen yıl uygulamaya konulan politikaların ardından yeni bir önlem paketi açıklandığına dikkat çeken Zhu, böylelikle daha güçlü bir politika sinerjisi oluşturulacağını ifade etti.

Doğrudan yabancı yatırıma ilişkin sınır ötesi sermaye hareketlerini düzenleyen politikaların kapsamlı şekilde reforme edileceğini belirten Zhu, bu adımların Çin'de yatırım yapan ve faaliyet gösteren tüm dünyadan şirketlere daha iyi hizmet sunulmasını sağlayacağını dile getirdi.

Zhu, dışa yönelik yatırımlara ve dış borçlarla ilgili kambiyo işlemlerine yönelik prosedürlerin daha da kolaylaştırılması ve döviz kredilerine ilişkin politikaların iyileştirilmesi için yeni önlemler alınacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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