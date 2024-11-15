Çin'in Yeni Enerjili Otobüs Filosu Büyüyor
Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelindeki otobüs filosunun 554.000 yeni enerjili otobüsten oluştuğunu, bu sayının toplamın yüzde 81,2'sini oluşturduğunu açıkladı. Şu anda 80.000 halk otobüsü hattı ve 313 şehir içi transit raylı sistem hattı bulunuyor.
HANGZHOU, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in otobüs filosundaki 554.000 yeni enerjili otobüs, toplam sayının yüzde 81,2'sini oluşturuyor.
Çin Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu rakamı perşembe günü Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen kentsel ulaşım çalışma konferansı sırasında açıkladı.
An itibarıyla ülke genelinde toplam güzergah uzunluğu 1,7 milyon kilometreyi aşan yaklaşık 80.000 halk otobüsü hattı bulunurken, tahsisli otobüs hatları da 20.000 kilometreyi geçmiş durumda.
Ayrıca Çin'in 54 kentinde güzergah uzunluğu 10.455 kilometre olan 313 şehir içi transit raylı sistem hattı faaliyet gösteriyor.