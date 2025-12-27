Albüm: Çin'in Yan'an Kentinde Yüksek Hızlı Tren Hattı Hizmete Girdi

Xİ'AN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Yan'an kentinde gümüş renkli bir yüksek hızlı tren cuma günü ilk seferini yaptı. Bu seferle birlikte kent, ülkenin hızla genişleyen yüksek hızlı demiryolu ağına bağlandı.

Yeni açılan 299 kilometrelik hat, Yan'an ile ünlü Terracotta Savaşçıları'nın bulunduğu eyalet merkezi Xi'an'ı birbirine bağlayarak iki şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2,5 saatten 1 saate düşürdü.

Saatte 350 kilometre hızla çalışmak üzere tasarlanan bu rota, Loess Platosu'nda çalışan en hızlı tren oldu.