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Çin'in Ticaret Hacmi Mart'ta Yüzde 6 Arttı

Çin'in Ticaret Hacmi Mart'ta Yüzde 6 Arttı
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Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 4,27 trilyon yuana ulaştı. Mal ihracatı 2,13 trilyon yuan, ithalatı ise 1,52 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 4,27 trilyon yuana (yaklaşık 592,57 milyar ABD doları) ulaştı.

Devlet Kambiyo İdaresi verilerine göre toplam mal ihracatı 2,13 trilyon yuan, ithalatı ise 1,52 trilyon yuan olarak gerçekleşerek 603,4 milyar yuan fazla ortaya çıktı. Hizmet ihracatı 239,3 milyar yuan, ithalatı ise 379,1 milyar yuana ulaşarak 139,8 milyar yuan açık verildi.

ABD doları bazında ülkenin mal ve hizmet ihracatı mart ayında 329,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken, ithalatı 265,3 milyar ABD doları oldu ve 64,6 milyar ABD doları fazla verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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