Çin'in Shanxi eyaletinde yeni enerji kapasitesi arttı

TAİYUAN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinde rüzgar ve güneş enerjisiyle üretilen kurulu yeni enerji kapasitesi, Ocak 2024 itibarıyla 50,93 milyon kilovata çıktı. Çin Devlet Şebekesi'nin Shanxi şubesinden yapılan açıklamaya göre bu miktar, eyalet toplamının yüzde 38,2'sine tekabül ediyor.

Şirket, rüzgar ve güneş enerjisinin her birinde kapasitenin 25 milyon kilovatı aştığını belirtti.

Çin, eyaletin temiz ve düşük karbonlu enerji tüketim modelinde atılım yapması ve enerji teknolojisi inovasyonunu teşvik etmesi amacıyla 2019 yılında Shanxi'de bir enerji devrimi pilot programını uygulamaya koymuştu.

Shanxi, 2023 yılında diğer bölgelere 157,6 milyar kilovat-saat elektrik aktararak yeni bir rekora ulaştı. Bunun 9,6 milyar kilovat-saatlik kısmı yeni enerjiden oluşurken, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artış kaydedildi.

Shanxi, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonu itibarıyla yeni ve temiz enerjinin, eyaletin toplam kurulu kapasitesinin yüzde 50'sini ve toplam elektrik üretiminin yüzde 30'unu teşkil etmesini öngörüyor.