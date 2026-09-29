Haberler

Çin'in Shandong eyaletindeki Tangyi'de su kabağı ekim alanı 666,67 hektarı aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Shandong eyaletindeki Tangyi'de su kabağı ekim alanı 666,67 hektarı aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shandong eyaletine bağlı Tangyi kasabasında su kabağı yetiştiriciliği ve işlenmesi geleneksel sektör olarak öne çıkıyor. Yerel yönetim kırsal kalkınmaya katkı sağlayan sektöre büyük önem veriyor; ekim alanı 666,67 hektarı aştı, işleme teknikleri 10'dan fazla kategoriye ulaştı.

LİAOCHENG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Tangyi kasabasında su kabağı yetiştiriciliği ve işlenmesi, geleneksel bir sektör olarak öne çıkıyor.

Yerel yönetim, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan söz konusu sektörün gelişimine büyük önem veriyor.

Günümüzde kasabada su kabağı ekim alanı 666,67 hektarı aşarken, su kabağı işleme teknikleri de 10'dan fazla kategoriye ulaşmış durumda.

Kaynak: Xinhua
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk ödülü engelli milli yüzücülerin başına dert oldu! Bakanlık 2011'deki ödülleri geri istiyor

Madalya kazandılar, borçlu çıktılar! Bakanlık ödülü geri istiyor
Yazılım mühendisliğini bırakıp ABD'de baklava ustası oldu! Gaziantep baklavasını SpaceX'e kadar ulaştırdı

Baklavası Elon Musk'ın şirketine ulaştı! Mühendisliği bıraktı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!

Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Adana'da polise teslim olmamak için el bombasının pimini çekti! Bomba koli bandıyla etkisiz hale getirildi

Pimi çekilmiş bomba elindeydi! Çare koli bandı oldu
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı

Basit gördüğü ameliyat sonu oldu! ATK raporu gerçeği ortaya çıkardı