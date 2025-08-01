Çin'in Queshan İlçesi Keman Ailesi Endüstrisini Geliştiriyor

Çin'in Queshan İlçesi Keman Ailesi Endüstrisini Geliştiriyor
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Çin'in Henan eyaletine bağlı Queshan ilçesi, keman üretiminde önemli bir merkez haline geldi. İlçedeki üretim, ülke genelinin %40'ından fazlasını oluşturuyor ve ürünler Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediliyor.

QUESHAN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletine bağlı Queshan ilçesi, son yıllarda ham madde işleme sürecinden enstrüman ve aksesuar üretimine kadar uzanan kapsamlı bir keman ailesi endüstriyel zinciri geliştirdi. İlçedeki üretim, ülkenin toplam keman ailesi üretiminin yüzde 40'ından fazlasını oluştururken, ürünler Avrupa ve Amerika pazarlarına ihraç ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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