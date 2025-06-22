Çin'in Luyi İlçesi Makyaj Fırçası Üretiminde Öne Çıkıyor

Çin'in Luyi İlçesi Makyaj Fırçası Üretiminde Öne Çıkıyor
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Henan eyaletine bağlı Luyi ilçesi, yılda 150 milyon makyaj fırçası üreterek, 1,8 milyar dolar değerinde ürün satışı gerçekleştiriyor. 300'den fazla üretici ve 1.000'den fazla destekleyici işletme ile bölge, uluslararası e-ticaret aracılığıyla 20'den fazla ülkeye ihraç yapıyor.

LUYİ, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Luyi ilçesi, 300'den fazla makyaj fırçası üreticisine ve 1.000'den fazla destekleyici işletmeye ev sahipliği yapıyor.

İlçede yılda 150 milyon adet orta ve üst segment makyaj fırçası üretiliyor. Bu üretim, yaklaşık 13 milyar yuan (1,8 milyar dolar) değerinde satışa dönüşüyor. Ürünler, sınır ötesi e-ticaret platformları aracılığıyla 20'den fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.

Sektörün büyümesiyle birlikte ilçedeki firmalar, faaliyetlerini istikrarlı şekilde ve tedarik zincirindeki tüm aşamaları kapsayacak biçimde genişletiyor. Birçok şirket, sadece montajla sınırlı kalmayıp fırça kılları, metal yüksükler, saplar, makyaj süngerleri ve ambalaj malzemelerinin üretimini de kendi bünyelerine alarak tam entegre bir endüstriyel yapı oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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