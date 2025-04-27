Çin'in Hefei Şehrinde Bilim ve Teknoloji İnovasyon Fuarı Başladı

HEFEİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 3. Çin (Anhui) Bilim ve Teknoloji İnovasyon Başarı Dönüşüm Fuarı'nda 2.000'den fazla işletme ve yaklaşık 200 üniversite katılıyor. Cumartesi günü başlayan ve 20.000 metrekarelik sergi alanına sahip fuarda dünyanın dört bir yanından en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sergilendiği altı sergi bölümü bulunuyor.

Fuar kapsamında, bilimsel ve teknolojik projelerin ticarileştirilmesini desteklemek amacıyla tanıtım etkinlikleri ve ticari görüşmelerin yanı sıra toplamda 10 işbirliği buluşması düzenleniyor.