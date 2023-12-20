Çin'in son 10 yılda kaydettiği ilerleme, 10 ekonomik veriyle ortaya konuldu. GSYİH, kişi başına düşen harcanabilir gelir, toplam tüketim malları perakende satışları, yeni yaratılan kentsel istihdam, toplam mal ticareti, mali gelir, tahıl üretimi, Ar-Ge harcamaları, yüksek hızlı demiryolu ve otoyol ağı, fiber optik ve 5G baz istasyonu gibi veriler dikkat çekiyor.

Çin'in ekonomik verileri

Çin'in son 10 yılda kaydettiği ilerleme, 10 ekonomik veriyle ortaya konuldu.

1. Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH)

2013: 59,3 trilyon yuan

2022: 121 trilyon yuan

2. Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir

2013: 16.500 yuan

2022: 36.883 yuan

3. Çin'de toplam tüketim malları perakende satışları

2013: 23,8 trilyon yuan

2022: 44 trilyon yuan

4. Yeni yaratılan kentsel istihdam

2012'den bu yana her yıl ortalama 11 milyonun üzerinde

Ocak-Ekim 2023: 11,09 milyon

5. Çin'in toplam mal ticareti

2022'de 42 trilyon yuanın üzerinde

Art arda 6 yıldır dünya birincisi

6. Çin'in mali geliri

2013: Yaklaşık 12,9 trilyon yuan

2022: Yaklaşık 20,4 trilyon yuan

7. Çin'in tahıl üretimi

2023: 695,41 milyon ton

8. Çin'in toplam Ar-Ge harcamaları

2012: 1 trilyon yuan

2022: 3,09 trilyon yuan

9. Çin, 2022 sonu itibarıyla dünyanın en geniş yüksek hızlı demiryolu ve otoyol ağını kurdu.

10. Dünyanın en büyük fiber optik ağını ve dünya lideri internet ağını tamamlayan Çin'de bu yılın Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3,22 milyon adet 5G baz istasyonu kurulmuş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)