Çin'in Büyük Kentlerinde Konut Fiyatları Nisan Ayında İstikrar Kazandı

Çin'in Büyük Kentlerinde Konut Fiyatları Nisan Ayında İstikrar Kazandı
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Çin'in büyük kentlerinde ticari konut fiyatları nisan ayında istikrar kazanma eğilimini sürdürdü. 70 büyük kentteki konut fiyatları, önceki aylarla kıyaslandığında ya sabit kaldı ya da düştü. Birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in büyük kentlerinde ticari konut fiyatları nisan ayında istikrar kazanma eğilimini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından pazartesi günü açıklanan anket sonuçlarına göre 70 büyük kentteki konut fiyatları nisan ayında önceki aya kıyasla ya sabit kaldı ya da düştü. Fiyatlar yıllık bazda düşmeye devam ederken, düşüş hızıysa daha da azaldı.

Birinci kademe dört şehir olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de yeni konut fiyatları nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi. Mart ayında yüzde 2,8 düşüş kaydedilmişti.

Büronun verilerine göre mart ayına kıyasla söz konusu kentlerdeki yeni konut fiyatları sabit kaldı, ikinci el konut fiyatlarıysa yüzde 0,2 azaldı.

Açıklamaya göre bir yıl öncesine kıyasla diğer büyük kentlerdeki konut fiyatlarındaki düşüşlerde de yavaşlama görüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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