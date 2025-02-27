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Çin, İki Toplantı'nın Basın Merkezini Açtı

Çin, İki Toplantı'nın Basın Merkezini Açtı
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Çin'in Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantılarına yönelik basın merkezi, Beijing'de faaliyet göstermeye başladı. Toplantılara 3.000'den fazla gazeteci kaydoldu.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantıları olarak bilinen İki Toplantı'nın basın merkezi perşembe günü başkent Beijing'deki Media Center Oteli'nde faaliyete başladı.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantıları olarak bilinen İki Toplantı'nın basın merkezi perşembe günü başkent Beijing'deki Media Center Oteli'nde faaliyete başladı.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu 5 Mart'ta, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin üçüncü oturumu ise 4 Mart'ta başlayacak.

Çin'in 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) son yılında düzenlenecek İki Toplantı'yı izlemek üzere 3.000'i aşkın gazeteci kayıt yaptırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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