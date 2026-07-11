Çin, Helyum İhracatını Geçici Olarak Yasakladı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin, helyum ihracatına geçici bir yasak getirdi.

Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından cuma günü yayımlanan ortak bildiride, Çin'in dış ticaret kanunu uyarınca uygulanauygulanann bu yasağın duyurulduğu an itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca, ileride yapılacak düzenlemelerin ayrı bir bildirimle duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua