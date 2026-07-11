Çin, Helyum İhracatını Geçici Olarak Yasakladı
Çin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü, dış ticaret kanunu uyarınca helyum ihracatına geçici yasak getirdi. Yasak duyurulduğu an itibarıyla yürürlüğe girdi.
BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin, helyum ihracatına geçici bir yasak getirdi.
Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından cuma günü yayımlanan ortak bildiride, Çin'in dış ticaret kanunu uyarınca uygulanauygulanann bu yasağın duyurulduğu an itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi.
Bildiride ayrıca, ileride yapılacak düzenlemelerin ayrı bir bildirimle duyurulacağı kaydedildi.
Kaynak: Xinhua