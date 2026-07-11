Haberler

Çin, Helyum İhracatını Geçici Olarak Yasakladı

Çin, Helyum İhracatını Geçici Olarak Yasakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü, dış ticaret kanunu uyarınca helyum ihracatına geçici yasak getirdi. Yasak duyurulduğu an itibarıyla yürürlüğe girdi.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin, helyum ihracatına geçici bir yasak getirdi.

Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından cuma günü yayımlanan ortak bildiride, Çin'in dış ticaret kanunu uyarınca uygulanauygulanann bu yasağın duyurulduğu an itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca, ileride yapılacak düzenlemelerin ayrı bir bildirimle duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!