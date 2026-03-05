Haberler

Çin: Doğum Desteğini Artıracağız

Çin: Doğum Desteğini Artıracağız
Çin'in Ulusal Halk Kongresi, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan taslağında doğum sigortası kapsamının genişletileceği, doğum izni güvence altına alınacağı ve çocuk bakım hizmetleri için yeni politikaların uygulanacağı açıklandı.

Çin çeşitli ekonomik ve sosyal politikalarla doğum desteğini artıracak.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre ülkede doğum sigortasının kapsamını genişletilecek, doğum izni güvence altına alınacak ve düzenlemelere uygun ve kurallı şekilde yardımla üreme teknolojisinin uygulanması teşvik edilecek.

Özet taslağa göre Çin, kapsayıcı bir çocuk bakım hizmeti ağının kurulmasına hız verecek ve iki veya daha fazla çocuğu olan aileleri destekleyen konut politikaları uygulayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
