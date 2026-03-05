Çin: Doğum Desteğini Artıracağız

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin çeşitli ekonomik ve sosyal politikalarla doğum desteğini artıracak.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre ülkede doğum sigortasının kapsamını genişletilecek, doğum izni güvence altına alınacak ve düzenlemelere uygun ve kurallı şekilde yardımla üreme teknolojisinin uygulanması teşvik edilecek.

Özet taslağa göre Çin, kapsayıcı bir çocuk bakım hizmeti ağının kurulmasına hız verecek ve iki veya daha fazla çocuğu olan aileleri destekleyen konut politikaları uygulayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua