Çin'in Chongqing Belediyesi ile Myanmar'ın Yangon Kenti Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

Güncelleme:
Chongqing-Yangon kargo rotası, Çin Posta Havayolları tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşla hizmete girdi. Bu yeni uluslararası hat, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırması ve Chongqing'in hava lojistik merkezi olarak gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

CHONGQİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda Chongqing- Yangon kargo rotasının ilk uçuşunu gerçekleştirmek için bekleyen Çin Posta Havayolları'na ait bir uçak, 9 Aralık 2025.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ile Myanmar'ın Yangon kenti arasında hizmet verecek uluslararası kargo rotası salı günü ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Çin Posta Havayolları tarafından işletilen ve şirketin 35. uluslararası rotası olan bu yeni hat, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine yeni bir ivme kazandırması ve Chongqing'in uluslararası hava lojistik merkezi olarak gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
