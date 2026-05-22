Çin: AB'nin, Şirket ve Ürünlerimize Yönelik Alacağı Ayrımcı ve Kısıtlayıcı Önlemlere Karşılık Veririz

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, AB'nin Çinli şirketlere yönelik ayrımcı ticaret önlemlerine karşılık vereceklerini belirtti. AB'nin 'kapasite fazlası' iddialarına çifte standart uyguladığını vurgulayan He, diyalog çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'nin sözde yeni bir ticaret aracı açıklayarak Çinli şirketlere ve Çin ürünlerine karşı ayrımcı ve kısıtlayıcı önlemler uygulamada ısrarcı olması halinde buna karşı önlemlerle kararlı şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, AB Komisyonu'nun, sözde Çin'in "kapasite fazlası" sorununu ele almak üzere yeni bir ticaret aracı geliştirme ça lışmalarına hız verdiği yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

He, "Ticaret fazlası 'kapasite fazlası' diye nitelendiriliyorsa, o halde Avrupa'nın ihraç ettiği otomobil, ilaç, şarap ve kozmetik ürünleri gibi ürünlerin de 'kapasite fazlası' olarak değerlendirilmesi gerekmez mi?" diye sordu.

Bazı ülkelerin de AB'nin "kapasite fazlası" sorununu soruşturduğunu hatırlatan He, bu şartlar altında AB'nin çifte standart uygulamaması gerektiğini vurguladı.

He, "Avrupa tarafına gerçeklerle yüzleşme, doğru yol olan diyalog ve istişareye dönme ve Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine gerçekten fayda sağlayacak adımlar atma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
