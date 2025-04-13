Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bir ilimiz beşik gibi! 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi
Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya harekete geçti! Binlerce Türk sınır dışı edilecek

Çin Demiryolu Yük Taşımacılığında Rekor Artış

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de 2025 yılının ilk üç ayında demiryolu ağı aracılığıyla 970 milyon ton yük taşındı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 3,1% artış anlamına geliyor. Günlük yükleme miktarı %4,2 artarak 179.000 vagona ulaştı.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'de demiryolu ağı kullanılarak 2025 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 artışla 970 milyon ton yük taşındı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre günlük yükleme miktarı geçen yıla göre yüzde 4,2 artarak toplam 179.000 vagona ulaştı.

Demiryolu ağının bu dönemde sınır ötesi ticareti de kolaylaştırdığına dikkat çekilen açıklamada Çin-Orta Asya yük trenlerinin geçen yıla göre yüzde 25,5 artışla toplam 3.582 sefer gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming ile Laos'un başkenti Viyentiyan'ı birbirine bağlayan Çin-Laos Demiryolu'nda 2025 yılının ilk çeyreğinde taşınan yük, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,51 milyon tona ulaştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.