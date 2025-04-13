Çin Demiryolu Yük Taşımacılığında Rekor Artış

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'de demiryolu ağı kullanılarak 2025 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 artışla 970 milyon ton yük taşındı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre günlük yükleme miktarı geçen yıla göre yüzde 4,2 artarak toplam 179.000 vagona ulaştı.

Demiryolu ağının bu dönemde sınır ötesi ticareti de kolaylaştırdığına dikkat çekilen açıklamada Çin-Orta Asya yük trenlerinin geçen yıla göre yüzde 25,5 artışla toplam 3.582 sefer gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming ile Laos'un başkenti Viyentiyan'ı birbirine bağlayan Çin-Laos Demiryolu'nda 2025 yılının ilk çeyreğinde taşınan yük, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,51 milyon tona ulaştı.