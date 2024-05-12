Çin'de Yeni Enerjili Araç Üretimi ve Satışı Arttı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Nisan ayında ülkede yeni enerjili araçların (NEV) üretimi ve satışında önemli bir artış yaşandı.

Birliğin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, yeni enerjili araç üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 870.000'e ve satışları ise yüzde 33,5 artışla 850.000 adede ulaştı.

Bu büyüme, NEV'lerin pazar payını Nisan ayında yüzde 36'ya yükseltti.

Nisan ayında Çin'de otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla toplam 2,406 milyon adede ulaştı. Satışlar ise yüzde 9,3 artarak 2,359 milyon adede ulaştı.

Yılın ilk dört ayında Çin'in NEV üretimi 2,985 milyon adede, satışları ise 2,94 milyon adede ulaştı.

Böylece NEV üretimi yılın ilk dört ayında yıllık yüzde 30,3, NEV satışları ise yüzde 32,3'lük bir büyüme gerçekleştirdi. Böylece NEV'lerin pazar payı yüzde 32,4'e yükseldi.

Birliğin verilerine göre, 2023 yılında Çin'in otomobil üretimi ve satışlarının her biri 30 milyon adedi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde NEV'lerin üretimi 9,58 milyon, satışları ise 9,49 milyon adedi aşarak dokuz yıl üst üste dünya genelinde ilk sırada yer aldı.