Haberler

Çin'in Temel Yapay Zeka Sektörünün Değeri 2025'te 170 Milyar Doları Aşacak

Çin'in Temel Yapay Zeka Sektörünün Değeri 2025'te 170 Milyar Doları Aşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'deki yapay zeka sektörünün 2025 yılına kadar 1,2 trilyon yuanı aşması bekleniyor. Yapay zeka teknolojisinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığı ve 6G uygulamalarının 2030'da başlanacağı ifade edildi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki temel yapay zeka sektörünün ölçek bakımından 2025 yılında 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 170 milyar ABD doları) aşması bekleniyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kısa süre önce Beijing'de düzenlenen bir sektör forumunda, yapay zeka teknolojisinin, teknik inovasyondan gerçek dünyada kullanılan üretici güçlerin yaratılmasına doğru dönüşümünü hızlandırarak önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Bu yıl büyük yapay zeka modellerinde önemli güncellemeler gerçekleştirildiğini vurgulayan akademi, bu modellerin dil yeteneklerinin yüzde 30, çok modlu anlama yeteneklerinin ise yüzde 50 gelişme kaydettiğini ifade etti.

Yapay zeka teknolojisinin robotik ile entegre edildiği somut zeka sektörünün de hızla büyüyerek 40 milyar yuanın üzerinde finansman sağladığı ve sanayi zincirindeki 350'den fazla şirketi bünyesine kattığı dile getirildi.

Forumda yapay zekanın ötesinde yeni nesil bağlantı imkanları için de yol haritası belirleyen akademi, Çin'in 2030 civarında ticari 6G uygulamalarını başlatacağı, 2035 yılına kadarsa bu uygulamaların büyük ölçekli konuşlandırılmasını sağlayacağı öngörüsünde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title