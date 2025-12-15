Çin'in Temel Yapay Zeka Sektörünün Değeri 2025'te 170 Milyar Doları Aşacak

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki temel yapay zeka sektörünün ölçek bakımından 2025 yılında 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 170 milyar ABD doları) aşması bekleniyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kısa süre önce Beijing'de düzenlenen bir sektör forumunda, yapay zeka teknolojisinin, teknik inovasyondan gerçek dünyada kullanılan üretici güçlerin yaratılmasına doğru dönüşümünü hızlandırarak önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Bu yıl büyük yapay zeka modellerinde önemli güncellemeler gerçekleştirildiğini vurgulayan akademi, bu modellerin dil yeteneklerinin yüzde 30, çok modlu anlama yeteneklerinin ise yüzde 50 gelişme kaydettiğini ifade etti.

Yapay zeka teknolojisinin robotik ile entegre edildiği somut zeka sektörünün de hızla büyüyerek 40 milyar yuanın üzerinde finansman sağladığı ve sanayi zincirindeki 350'den fazla şirketi bünyesine kattığı dile getirildi.

Forumda yapay zekanın ötesinde yeni nesil bağlantı imkanları için de yol haritası belirleyen akademi, Çin'in 2030 civarında ticari 6G uygulamalarını başlatacağı, 2035 yılına kadarsa bu uygulamaların büyük ölçekli konuşlandırılmasını sağlayacağı öngörüsünde bulundu.