Çin'de Yapay Zeka Destekli Otonom Robotlarla Futbol Turnuvası Düzenlendi
Beijing'de, üç üniversiteden dört takımın katıldığı yapay zeka destekli otonom robotlarla futbol turnuvasında Tsinghua Üniversitesi'nin THU Robotics takımı şampiyon oldu.
BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yapay zeka destekli otonom robotlarla 3'e 3 futbol maçı düzenlendi. Cumartesi günü üç Çin üniversitesinden dört takımın katıldığı turnuvada Tsinghua Üniversitesi'nin THU Robotics takımı şampiyon oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel