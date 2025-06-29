Çin'de Yapay Zeka Destekli Otonom Robotlarla Futbol Turnuvası Düzenlendi

Çin'de Yapay Zeka Destekli Otonom Robotlarla Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Beijing'de, üç üniversiteden dört takımın katıldığı yapay zeka destekli otonom robotlarla futbol turnuvasında Tsinghua Üniversitesi'nin THU Robotics takımı şampiyon oldu.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yapay zeka destekli otonom robotlarla 3'e 3 futbol maçı düzenlendi. Cumartesi günü üç Çin üniversitesinden dört takımın katıldığı turnuvada Tsinghua Üniversitesi'nin THU Robotics takımı şampiyon oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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