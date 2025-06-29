Çin'de Yapay Zeka Destekli Otonom Robotlarla Futbol Turnuvası Düzenlendi

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yapay zeka destekli otonom robotlarla 3'e 3 futbol maçı düzenlendi. Cumartesi günü üç Çin üniversitesinden dört takımın katıldığı turnuvada Tsinghua Üniversitesi'nin THU Robotics takımı şampiyon oldu.