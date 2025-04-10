Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düşüş Gösterdi

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Çin'de mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) perşembe günü yayımladığı verilerde, bu rakamın şubat ayındaki yüzde 0,7'lik düşüşe kıyasla bir iyileşmeyi yansıttığını ve bu iyileşmede, tüketimi canlandırmayı amaçlayan politikaların etkili olmaya başlamasının rol oynadığını vurguladı.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE'nin mart ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 0,5 arttığını ve bu rakamın şubat ayındaki yüzde 0,1'lik düşüşe kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu belirtti.

Kentsel bölgelerde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, kırsal bölgelerde ise yüzde 0,3 azaldı.

Verilerin dağılıma bakıldığında, gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 gerilerken, bu düşüşün temel nedeni yüksek gıda arzı olarak gösterildi. Gıda dışı fiyatlar ise yüzde 0,2 artış kaydetti.

Tüketici malları fiyatları geçen ay yıllık bazda yüzde 0,4 düşerken, hizmet fiyatları ise yüzde 0,3 yükseldi.

Ocak-mart döneminde ulusal tüketici fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 0,1 geriledi.

Büro verilerine göre, aylık bazda TÜFE mart ayında yüzde 0,4 düştü.