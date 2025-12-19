Albüm: Çin'de Pinglu Kanalı'nın İnşaatında Önemli İlerleme Kaydedildi

QİNZHOU, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun temel bileşeni olan Pinglu Kanalı'nın inşasında üç yılın ardından kayda değer ilerleme sağlandı.

Tamamlandığında 134,2 kilometre uzunluğunda olacak kanal, Guangxi'nin Nanning ve Qinzhou kentlerinden geçerek Beibu Körfezi'ne ulaşacak. Kanalın, ülkenin güneybatı kesiminde nehir-deniz intermodal taşımacılığının ana arterlerinden biri olması bekleniyor.