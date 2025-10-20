Çin'de Perakende Satışlar 2025'in İlk Üç Çeyreğinde Yüzde 4,5 Arttı

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'de tüketim mallarının perakende satışları 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının perakende satışları söz konusu dönemde toplam 36,5877 trilyon yuan (yaklaşık 5,16 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

NBS yetkilisi Yu Jianxun, büyüme oranının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 yüzde puan daha yüksek olduğunu söyledi.

Eylül ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış göstermişti.