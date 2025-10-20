Haberler

Çin'de Perakende Satışlar 2025'in İlk Üç Çeyreğinde Yüzde 4,5 Arttı

Çin'deki tüketim mallarının perakende satışları 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 4,5 artış gösterdi. Toplam perakende satışlar 36,5877 trilyon yuan olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'de tüketim mallarının perakende satışları 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının perakende satışları söz konusu dönemde toplam 36,5877 trilyon yuan (yaklaşık 5,16 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

NBS yetkilisi Yu Jianxun, büyüme oranının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 yüzde puan daha yüksek olduğunu söyledi.

Eylül ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış göstermişti.


