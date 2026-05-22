Haberler

Çin'in Sivil Havacılık Sektöründeki Seyahat Sayısı Nisanda 61 Milyonu Aştı

Çin'in Sivil Havacılık Sektöründeki Seyahat Sayısı Nisanda 61 Milyonu Aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin sivil havacılık sektöründe nisan ayında geçen yıla göre %0,4 artışla 61,2 milyon yolcu seyahati yapıldı. Yurtiçi uçuşlarda %0,2 düşüş, yurtdışı uçuşlarda ise %5,8 artış kaydedildi. Kargo ve posta taşımacılığı hacmi %6,9 artarak 854.000 tona ulaştı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektöründe nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 61,2 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, geçen ay yurtiçi uçuşlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşüşle 54,41 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilirken, yurtdışı uçuşlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 6,79 milyon yolcu seyahati yapıldı.

Kargo ve posta taşımacılığı hacmi de nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 854.000 tona ulaştı.

Yurtiçi hatlarda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yıla göre yüzde 2,1 artışla 456.000 tona ulaşırken, uluslararası hatlarda taşınan hacim ise geçen yıla göre yüzde 12,9 artarak 398.000 tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi

Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

Bir devir sona erdi!

CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler