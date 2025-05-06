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Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Seyahatlerde Rekor Artış

Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Seyahatlerde Rekor Artış
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Çin'de 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İşçi Bayramı tatilinde yaklaşık 314 milyon yurtiçi seyahat yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %6,4'lük bir artış gösterirken, turist harcamaları da %8 artışla 180,3 milyar yuana ulaştı.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 5 günlük İşçi Bayramı tatili boyunca yaklaşık 314 milyon yurtiçi seyahat gerçekleştirildi. Rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4'lük artışa işaret ediyor.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde turist harcamaları da kayda değer bir artış göstererek 180,3 milyar yuana (yaklaşık 25 milyar ABD doları) ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8'lik bir artışa işaret eden bu rakam, tüketici faaliyetlerinin canlılığını koruduğunu ortaya koydu.

1 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar süren İşçi Bayramı tatili, Çin'de yıl içinde en yoğun seyahatlerin yapıldığı dönemlerden biri. Milyonlarca Çinli bu dönemde aile ziyaretleri yapmak, yurtiçindeki farklı destinasyonları keşfetmek veya yurtdışına çıkmak amacıyla yollara düşüyor. Seyahatlerdeki bu artış, ulaşım, turizm ve perakende sektörlerine canlılık kazandırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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