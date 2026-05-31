Çin'in İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayısta Yüzde 50'ye Geriledi

Çin'in imalat sektörü PMI endeksi mayısta 50 olarak ölçüldü. Üretim alt endeksi 51,2 olurken yeni siparişler 49,9'a geriledi. Yüksek teknolojili imalat PMI'si 52,9 ile büyümeye devam etti.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayısta bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan düşüşle 50 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun pazar günü açıkladığı resmi verilere göre sektörde mayıs ayında imalat üretiminde istikrarlı bir genişleme, piyasa talebinde ise yumuşama görüldü. Üretim alt endeksi 51,2 olarak ölçülürken, yeni siparişler endeksi ise 49,9 seviyesinde kaldı.

Mayıs ayında yeni büyüme faktörlerinin kalkınma ivmesinin iyileşmeye devam ettiğini belirten Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Huo Lihui, yüksek teknolojili imalatta PMI değerinin bir önceki aya göre 0,7 yüzde puan artarak yüzde 52,9'a, ekipman imalatı sektörünün PMI değerinin ise 0,3 yüzde puanlık artışla yüzde 52,1'e ulaştığını açıkladı.

Huo, yüksek teknolojili imalat sektörü PMI değerinin 16 aydır üst üste genişleme bölgesinde kalmaya devam ettiğini, ilgili sektörlerin sağlam büyüme ivmesini koruduğunu ve yeni büyüme faktörlerinin öncü rolünün ortaya çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Huo, büyük işletmelerin PMI değerinin mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 yüzde puanlık bir artışla yüzde 51,1'e ulaşarak, yıl başından itibaren genişleme bölgesinde kaldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
