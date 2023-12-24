Çin'de Gayrinakdi Ödemeler İstikrarlı Büyüme Gösterdi

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın verilerine göre, ülkedeki bankalar tarafından gerçekleştirilen gayrinakdi ödemeler 2023 yılının üçüncü çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Bankanın raporuna göre, banka kartları, elektronik ödeme araçları, ticari senetler, kredi transferleri ve diğer ödemeler yoluyla yapılan gayrinakdi ödemeler bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,92 artışla 1326,19 trilyon yuana (yaklaşık 186,91 trilyon ABD doları) ulaştı.

Raporda, elektronik ödemelerin 858,34 trilyon yuanlık toplam işlem hacmiyle nakit dışı ödemelerde en büyük payı aldığı belirtildi.

Elektronik ödeme araçlarına ilişkin veriler daha detaylı incelendiğinde, mobil ödemelerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artarak 137,71 trilyon yuana ulaştığı görüldü.

Veriler, banka kartı işlemlerinin de üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,74 artışla 260,77 trilyon yuana yükseldiğini ortaya koydu.