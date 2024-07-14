Çin'de Ejderha Teknesi Yarışı Heyecanı
Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletindeki Mayang'da düzenlenen ejderha teknesi yarışında 24 takım şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.
ÇEKİM TARİHİ: 11 Temmuz 2024
KONUM: Mayang, Çin
Çin'in Hunan eyaletindeki Mayang ilçesinde düzenlenen ejderha teknesi yarışından çeşitli görüntüler
Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletindeki Mayang'da düzenlenen ejderha teknesi yarışında 24 takım şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mayang'dan bildiriyor. (XHTV)