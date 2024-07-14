Üye Girişi
Haberler

Çin'de Ejderha Teknesi Yarışı Heyecanı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletindeki Mayang'da düzenlenen ejderha teknesi yarışında 24 takım şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

ÇEKİM TARİHİ: 11 Temmuz 2024

KONUM: Mayang, Çin

Çin'in Hunan eyaletindeki Mayang ilçesinde düzenlenen ejderha teknesi yarışından çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletindeki Mayang'da düzenlenen ejderha teknesi yarışında 24 takım şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mayang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hunan Çin Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?

AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title