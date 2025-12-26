Haberler

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "dünyanın en uzun otoyol tüneli" hizmete açıldı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 22,13 kilometrelik Tienşan Şingli Otoyol Tüneli hizmete girdi. Bu tünel, Urumçi ve Korla şehirleri arasında önemli bir bağlantı sağlayarak yolculuk süresini büyük ölçüde kısaltacak.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "dünyanın en uzun otoyol tüneli" olarak adlandırılan 22,13 kilometrelik Tienşan Şingli Otoyol Tüneli'nin hizmete açıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, G0711 no'lu Urumçi-Yuli Otoyolu'nun parçasını oluşturan tünel, otoyolla birlikte hizmete girdi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki idari merkezi Urumçi ile güneydeki Korla şehrine kadar uzanan 324 kilometrelik otoyol, bölgenin kuzeyi ve güneyindeki yerleşimler arasında bağlantı sağlayacak.

Yapımı 5 yıl süren otoyol, 46,7 milyar yuana (yaklaşık 6,6 milyar dolar) mal oldu.

Otoyolun en kritik bölümü olan tünel, Tienşan Dağları'nı dikine geçerek, dağ geçitlerinde önceden saatler süren yolculuğu 20 dakikaya kadar düşürüyor.

Yaklaşık 3 bin metre irtifada ve zorlu coğrafi koşullarda sürdürülen tünel yapımında, giriş kotundan itibaren 1112 metreye kadar kazı gerçekleştirildi.

Toplam 22,13 kilometre uzunluğa sahip, çift şeritli duble yollu tünel "dünyanın en uzun otoyol tüneli" olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
