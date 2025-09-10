Çin'de Ağustos Ayında Enflasyon Düşüş Gösterdi

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) istatistikçisi Dong Lijuan, TÜFE'deki düşüşün geçen yılın aynı dönemine yüksek baz etkisinden ve gıda fiyatlarındaki artışın mevsimsel seviyenin altında kalmasından kaynaklandığını söyledi.

NBS'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, yüzde 0,9 artarak üst üste dördüncü ayda da yükseliş kaydetti.

Çin'in sanayi sektöründe de iyileşme sinyalleri görüldü. Fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düştü. Bu düşüş, bir önceki aya göre 0,7 yüzde puan daha az oldu. Bu yılın mart ayından bu yana ilk kez bu şekilde bir daralma yaşandı.

Aylık bazda ÜFE'deki düşüş trendi sona ererek ağustos ayında sabit kaldı.

Dong, ÜFE'deki değişikliklerin proaktif makro politikalar ve çeşitli sektörlerdeki olumlu değişikliklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirtti.