Çin'de Bahar Bayramı'nın İlk Üç Gününde Gişe Hasılatı 144 Milyon Doları Aştı

Çin'de Bahar Bayramı'nın İlk Üç Gününde Gişe Hasılatı 144 Milyon Doları Aştı
Güncelleme:
Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk üç gününde gişe hasılatı, ön satışlarla birlikte 1 milyar yuanı geçerek yaklaşık 144 milyon ABD dolarına ulaştı. Dokuz günlük bayram tatilinde film sektörü oldukça yoğun bir dönem geçiriyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Pazar günü başlayan dokuz günlük bayram tatili sırasında, dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'de sektör açısından en hareketli dönemlerden biri yaşanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
500

