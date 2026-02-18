Çin'de Bahar Bayramı'nın İlk Üç Gününde Gişe Hasılatı 144 Milyon Doları Aştı

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk üç günündeki gişe hasılatı ön satışlarla birlikte 1 milyar yuanı (yaklaşık 144 milyon ABD doları) aştı.

Pazar günü başlayan dokuz günlük bayram tatili sırasında, dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'de sektör açısından en hareketli dönemlerden biri yaşanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua