Çin'in Tahıl Üretimi 2025'te Yaklaşık 715 Milyon Tonla Rekor Kırdı
Çin'de 2025 yılında tahıl hasadı, kuraklık, sel ve uzun süreli yağışlara rağmen artış göstererek 714,9 milyon tona ulaştı. Bu sonuç, iki yıl üst üste 700 milyon tonun üzerinde gerçekleşen tahıl üretimini işaret ediyor.
BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılında hasat edilen tahıl, bazı bölgelerde etkili olan kuraklık, sel ve uzun süreli yağışlara rağmen artış sergileyerek yılın bol tahıl hasadının yaşandığı bir yıl olmasını sağladı.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre tahıl hasadı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla 8,4 milyon ton artarak 714,9 milyon tona ulaştı. Böylelikle tahıl üretimi, üst üste ikinci yılda da 700 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiş oldu.
