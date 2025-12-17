Çinli Yetkili: 2026 Yılında İç Talebin Artırılması En Önemli Öncelik Olacak

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Finans ve Ekonomi İşleri Merkez Komitesi Ofisi'nden bir yetkili, 2026 yılında Çin'in ekonomi politikasının en önemli önceliğinin iç talebin artırılması olacağını söyledi.

Yetkili, geçen hafta Beijing'de düzenlenen Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı'nın kılavuz ilkeleri hakkında Xinhua ve diğer medya kuruluşlarına verdiği röportajda, ülkenin tüketim modellerindeki yapısal değişiklikleri dikkate alarak, hem arz hem de talep tarafında tüketimi artırmak için politikalar uygulanacağını belirtti.

Ofis'e göre, halkın yaşam koşullarını iyileştirmek ve uzun vadeli büyüme ivmesini güçlendirmek amacıyla, yatırımları istikrara kavuşturmak ve düşüşü tersine çevirmek için de çaba gösterilecek.

Yetkili, "Yatırım ve tüketimi koordine ederek ve hükümet ile piyasa arasında sinerji yaratarak, gelecek yıl iç talepte sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için yeterli koşullar mevcut" diye de ekledi.