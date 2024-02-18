Çin, 2023 yılında istihdamı güçlendirmek için 300 milyar yuan ayırdı

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin, 2023 yılında istihdamı güçlendirme çabalarını artırdı. İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre tüm düzeylerdeki yönetimler, istihdamı ve girişimciliği desteklemek üzere 300 milyar yuanın üzerinde (yaklaşık 42,23 milyar ABD doları) doğrudan kaynak aktardı.

Bakanlık yetkilisi Yun Donglai, 2023 yılında kentsel alanlarda toplam 12,44 milyon istihdam yaratıldığını belirterek, geçtiğimiz yıl yoksulluktan kurtarılan yaklaşık 33,97 milyon kişinin yeni istihdam fırsatları elde ettiğini sözlerine ekledi.

Çin geçtiğimiz yıl 5,14 milyon işsiz vatandaşa yardım sağlarken, iş bulmakta zorluk çeken 1,72 milyon kişiye de yeni iş bulmalarında destek oldu.

"Önce istihdam" stratejisine bağlı kalan Çin, istihdamı istikrara kavuşturmak için önemli adımlar attı. Bakanlık yetkilisine göre, ülke ileriye dönük olarak istihdama daha da fazla öncelik verecek ve istihdamı güçlendirmeye yönelik politikaların etkinliğini artıracak tedbirler uygulayacak.