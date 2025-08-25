Çin, 157 Ülkenin İlk 3 Ticaret Ortağı Arasında

Çin, 157 Ülkenin İlk 3 Ticaret Ortağı Arasında
Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, yaptığı basın toplantısında, Çin'in dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin en önemli 3 ticaret ortağından biri olduğunu açıkladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında yer aldığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
