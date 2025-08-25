Çin, 157 Ülkenin İlk 3 Ticaret Ortağı Arasında
Çin, dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında yer aldı.
Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında yer aldığını söyledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
