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Çin, 100. kamu iktisadi teşebbüsü olarak Ulusal Veri Grup'u kurdu

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Çin, veri kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasında uzmanlaşacak Çin Ulusal Veri Grup AŞ'nin kuruluşunu duyurdu. Merkezi hükümetçe doğrudan yönetilen 100. kamu iktisadi teşebbüsü olan şirketin veri altyapısında ulusal ekonomiye öncülük etmesi hedefleniyor.

Çin, veri kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasında uzmanlaşacak bir kamu iktisadi teşebbüsünün kuruluşunu duyurdu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Veri Grup Anonim Şirketinin kuruluşu, Hıbey eyaletine bağlı Şiaongan Yeni Bölge'de düzenlenen törenle ilan edildi.

Merkezi hükümet tarafından doğrudan yönetilen 100. kamu iktisadi teşebbüsü olan şirketin veri kaynakları, veri hizmetleri, veri altyapısı ve bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik inovasyonlarda ulusal ekonomiye öncülük etmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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