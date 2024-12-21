Çığ Düşmesi Sonucu Milli Sporcu Emre Yazgan Hayatını Kayıp Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali, doktorların tüm tıbbi imkanları seferber ettiğini ancak Yazgan'ın vefat ettiğini belirtti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel