Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Nail Çiler: Yerel Basın Susturulamaz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Basın İlan Kurumu tarafından yerel basının susturulmaya çalışıldığını belirterek, yerel basının önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Basın İlan Kurumu tarafından yerel basının susturulmaya çalışıldığını belirterek, "Yerel basın, basın yayın yaşamının kılcal damarları gibidir, susturamazsınız" dedi.

Çiler, yerel basının sorunlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yerel gazetelerin pandemi ile birlikte ekonomik olarak büyük yara aldığını vurguladı. Yerel gazetelerin dolar kurunun artması sonucu kağıt ve baskı masrafları nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Çiler, TÜİK verilerine göre Türkiye'de gazete ve dergi sayısının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48'e düştüğünü aktardı.

"Basın İlan Kurumu bu karardan vazgeçmelidir"

Yerel basının, farklı seslerin duyulması ve toplumun taleplerinin dile getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Çiler, şunları kaydetti:

"Yerel basın, bütün basın yayın yaşamının kılcal damarları gibidir. Yerel gazetelerin gelirleri abonelikler, reklamlar ve resmi ilanlardır. Basın İlan Kurumu'nun zorunlu ilanlar dışında ilan yayınlatılmamasına yönelik aldığı kararlar yerel basını ekonomik olarak yıkmıştır. Bu karar pandemi, ekonomik kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya bir darbe daha vurmuştur. Yerel gazeteler devletten destek beklerken alınan bu kararlar sonucunda ayakta duramaz hale gelmişlerdir.

Basın İlan Kurumu aldığı kararla yerel basını yok etmektedir. Yerel basın susturulmaya çalışılmaktadır. Kağıt baskı masrafları artmışken, ekonomik kriz sebebiyle zor günler yaşayan yerel basına resmi ilan verilmemesi yerel basını kaderine terk etmektir. Bu karardan Basın İlan Kurumu vazgeçmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Nail Çiler Kocaeli Medya Politika Ekonomi Güncel Haberler

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne? 23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu? Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Senua's Saga: Hellblade II İncelemesi: Büyüleyici Grafikler ve Derin Hikaye Ayhan Bora Kaplan davasındaki Süleyman Soylu detayı ne? Olay ne, ne oldu? Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri
Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title