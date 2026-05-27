CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
CHP, camlarında 'satılık haram araç' yazılı iki lüks minibüsü genel merkez bahçesinde sergileyerek satışa sundu. Araçların eski sahiplerinin isimleri de plakalara yazıldı.
CHP, iki lüks minibüsü satışa çıkardı. Camlarında "satılık haram araç" yazan araçlar, parti genel merkezinin bahçesine getirildi.
CHP genel merkezinde ana giriş merdivenlerinin önüne siyah renkli iki lüks minibüs getirildi. Araçların ön camlarına büyük puntolarla yazılmış notlar asıldı.
Araçlardan birinin camındaki kağıtta, "'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç", diğerinin camında ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" notlarının yer aldığı görüldü.
Ayrıca araçların plakalarına da "Ö. Yalım" ve "A.İ. Aktaş" yazıları yapıştırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı