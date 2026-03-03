CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: ""Bayram Geliyor, Emekliye, 'Durum Ortada, Bayram İkramiyesi Yok' Deniliyor. Oysa Kaynak Var"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bayram geliyor, emekliye, 'Durum ortada, bayram ikramiyesi yok' deniliyor. Oysa kaynak var. 2025 yılında bütçeden faize ödenen tutar 2 trilyon 54 milyar lira, döviz garantili köprü ve otoyollar için bir avuç müteahhide ödenen para 85 milyar lira. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi verirken AKP iktidarı emekliliği onurlu bir yaşam dönemi olmaktan çıkardı, hayatta kalma mücadelesine dönüştürdü" açıklamasını yaptı.

CHP İşçi Memur Sendikaları ve Emek Büroları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin vatandaşları borçla yaşamaya mahkum ettiğini belirtti.

İktidarın bütçe tercihlerinin emekçiyi değil, rantı koruduğunu, vatandaşın geçinemediği için borçlandığını, borcunu ödeyemediği için icralık olduğunu ifade eden Karasu, "Türkiye'de borçlanma bir tercih değil, zorunlu bir geçim aracına dönüşmüş durumda. Tırnak makasından bile özel tüketim vergisi tahsil eden, işsizlik maaşından damga vergisi kesen iktidar, emekliye 4 bin lira ikramiyeyi reva görürken kaynaklar faiz ve garanti ödemelerine gidiyor" değerlendirmesini yaptı.

Ulaş Karasu, geçen yıl Türkiye'de bankalara olan borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyon 114 bin 107'ye yükseldiğini, 2023 yılında bu sayının 1 milyon 320 bin 776 olduğunu belirtti.

"AKP iktidarı emekliliği onurlu bir yaşam dönemi olmaktan çıkardı"

İşçi, memur ve emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini aktaran Karasu, şöyle devam etti:

"Aylıklar, ücretler barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamaz hale geldi. Dar gelirli haneler, tek çareyi bankalara bireysel borçlanmada buluyor. Türkiye'de ücretli emekçilerin yaklaşık yüzde 40'ı asgari ücret ve civarında gelirle çalışıyor. Yaklaşık 5 milyon emekli de 20 bin lira aylıkla geçinmeye çalışıyor. 'Türkiye büyüyor' deniliyor. Ama bu büyüme, emeğin ve emeklinin hanesine yazılmıyor. Bugün iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 43,7'den yüzde 33,7'ye gerilemiş durumda. Yani, Türkiye ekonomisi sözde büyürken emeğin milli gelirden aldığı pay düşüyor. Bu tablo siyasi bir tercihtir ve AKP iktidarının yönetim anlayışıdır."

"İktidarın ekonomi politikaları toplumun yüzde 70'ini oluşturan ücretli kesimi borç sarmalına sürüklüyor"

Karasu, 2025 yılında ortalama ihtiyaç kredisi bakiyesinin 143 bin 833 liraya çıktığını ve bunun mevcut asgari ücretin 5,1 katına denk geldiğini, ortalama kredi kartı bakiyesinin ise 71 bin 817 liraya yükselerek asgari ücretin 2,5 katına ulaştığını aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, "Tüm bu veriler açıkça gösteriyor, milyonlarca işçi, emekçi ve emekli, geçinemediği için gelirinin katbekat üzerinde borçlanmak zorunda kalıyor. İktidarın ekonomi politikaları toplumun yüzde 70'ini oluşturan ücretli kesimi topyekün bir borç sarmalına sürüklüyor. Bütçe tercihleri sosyal adaletsizliği derinleştirdi. Milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin geçim mücadelesi görmezden geliniyor. Türkiye'de artık maaşlar yaşamaya yetmiyor, borçlar hayatı belirliyor. Vatandaş kredi kartıyla mutfağını döndürüyor, ihtiyaç kredisiyle kirasını ödüyor. Bu tablo ekonomik değil, sosyal bir çöküştür."

Kaynak: ANKA