CHP'li Barut: Üreticilerimizin Zararlarının Karşılanmasını ve Afet Bölgesi İlanıyla Beraber Borçların Faizsiz İki Sene Ertelenmesini İstiyoruz

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'daki dolu yağışına ilişkin, "Maliyetlerdeki artışlar ve ürünlerin para etmemesinin yanı sıra üstüne doğal afetler vurdu. Bir an evvel hasar tespiti yapılmasını, üreticilerimizin zararlarının karşılanmasını ve kapsamlı destek verilmesini, afet bölgesi ilanıyla beraber borçların faizsiz iki sene ertelenmesini istiyoruz. Tarımsal faaliyetin sürdürülebilmesi adına yeni bir destek paketinin verilmesi gerekiyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'da dolu yağışının vurduğu tarımsal üretim alanlarında inceleme yaparak çiftçilerle bir araya geldi. Bu senenin tarımsal üretim ve çiftçiler açısından 'felaket' yılı olduğunu belirten Barut, tarımsal üretim ve çiftçinin ayağa kalkması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Dolu yağışının etkili olduğu Karataş Ovası'ndaki ekili ve dikili alanlarda incelemelerde bulunan Barut, Adalı ve Bebeli köylerinde mağdur çiftçilerle de görüşüp iktidarı göreve çağırdı. Barut, yaşanan dolu yağışına ilişkin, "Ülke tarımı ve çiftçimiz, artan maliyetler ve yetersiz desteklerin dışında bu sene kuraklık, zirai don, dolu ve aşırı sıcak felaketleriyle de mücadele etti. Bu 2025 yılı tam felaket olurken, yılın sonuna geldiğimiz bugünlerde Adana'da Karataş ilçemiz ve bazı bölgelerde yine dolu afeti yaşandı, hasadı gelen narenciye başta olmak üzere bir çok üründe ciddi oranlarda zararlar oluştu. Emektar çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaraların sarılması ve zararın karşılanması amacıyla hızlı tespit yapılması için iktidarı göreve çağırıyoruz" dedi. Tarımsal üretim ve çiftçiler açısından 2025 yılının adeta felaket senesi olduğunu aktaran Barut, şunları kaydetti:

"Şubat ayında başta büyük bir zirai don felaketi ile karşılaşan üreticilerimiz ardından kuraklık ve sonrasında aşırı sıcaklardan etkilendi. Yılın son günlerinde ise dolu felaketi yaşandı. Adana'nın Adalı ve Bebeli köyleri ile çevre bölgelerde ekili ve dikili tarım alanları dolu nedeniyle, başta narenciye olmak üzere bir çok üründe zarar oluştu. Maliyetlerdeki artışlar ve ürünlerin para etmemesinin yanı sıra üstüne doğal afetler vurdu. Mağdur çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel hasar tespiti yapılmasını, üreticilerimizin zararlarının karşılanmasını ve kapsamlı destek verilmesini, afet bölgesi ilanıyla beraber borçların faizsiz iki sene ertelenmesini istiyoruz. Tarımsal faaliyetin sürdürülebilmesi adına yeni bir destek paketinin verilmesi gerekiyor. Çiftçinin feryadını duyun."