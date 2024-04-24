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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının maaşını açıkladı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bakan yardımcılığından ve KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı toplam maaşı açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve KuveytTürk Yönetim Kurulu Nadir Alparslan'ın maaşıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. KuveytTürk 2024 Genel Kurulu tutanağının görselini de paylaşan Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

"AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın 2024'deki maaşını tespit etti. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL."

Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğuna da dikkat çekti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Deniz Yavuzyılmaz Politika Ekonomi Güncel Haberler

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